Esenyurt'ta silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Â

Olay Esenyurt, Yunusemre Mahallesinde gece saat 02:30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Ceylan Caddesi Ã¼zerinde bulunan Kerem YÄ±lmaz'a ait tekel bayiine gelen kimliÄŸi belirsiz 2 kiÅŸi henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle iÅŸ yeri sahibi ile tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±.

YaÅŸanan sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma sonrasÄ± ÅŸÃ¼pheliler iÅŸ yerinden ayrÄ±larak bir sÃ¼re sonra tekrar geri geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, tartÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerine plakasÄ± alÄ±namayan bir araÃ§la gelen ÅŸÃ¼pheliler Kerem YÄ±lmaz'a silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± Kerem YÄ±lmaz bacaÄŸÄ±ndan yaralanÄ±rken, ÅŸÃ¼pheliler de kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡evredeki vatandaÅŸlar durumu hemen polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralanan YÄ±lmaz'a ilk mÃ¼dahaleyi yaparak Kanuni Sultan SÃ¼leyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rdÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan YÄ±lmaz'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± polis ekipleri olay yerinde detaylÄ± inceleme ve Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Yerdeki boÅŸ kovanlarÄ± tek tek numaralandÄ±ran polis ekipleri Ã§evrede de gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ aradÄ±.

Polis ekipleri saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kaÃ§an ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§evrede Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â Polis ekiplerinin olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.



