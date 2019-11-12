Esenyurt'ta şok baskın! Hepsi ele geçirildi

Esenyurt, Kıraç'ta otomobille uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı alan Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüpheli aracı 20 Ekim Pazar günü saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde durdurdu. Ekipler araçta bulunan Servet B.(23) ve Furkan D.(25) isimli iki kişinin üzerinde 12,46 gram uyuşturucu madde ve 2 adet cep telefonu ele geçirerek, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri şüphelilerin uyuşturucu maddeyi temin ettiği kişileri öğrenerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, şüpheli Serdar K.(35) ve Kadir K.(32) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin Başakşehir ve Esenyurt'taki evlerinde yapılan aramalarda 121,48 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap, hassas terazi, 1 litre amonyak, 1 kilo 15 gram skunk, 2 cep telefonu ele geçirildi. Ekipler şüphelilerin uyuşturucu madde satışından elde ettiklerini değerlendirdiği 3 bin 750 lira, 325 euro ve 100 dolara paraya el koydu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden Serdar K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kadir K., Servet B. ve Furkan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.