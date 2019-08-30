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30.08.2019 - 11:52| DHA

Esenyurt'ta telefon bayisi baskınına 4 gözaltı

İstanbul Esenyurt'ta telefon bayisini sopa ve bıçaklarla basarak iş yeri sahibini yaralayan 4 kişi yakalandı.

Esenyurt'ta telefon bayisi baskınına 4 gözaltı

Esenyurt'ta 4 kişi ellerinde sopalarla bir telefon bayisini basarak iş yeri sahibi Mehmet Bozkurt'u yaralamıştı. Güvenlik kamerasından yola çıkan polis, saldırganlar Fesih B., Mevlüt B., Edip B. ve Yalçın B. yakalandı.

Fesih B. ifadesinde, yaklaşık bir ay önce arızalanan telefonunu tamir etmesi için Mehmet Bozkurt'a verdiğini ancak telefonu tamir edemedi halde kendisinden para talep ettiğini öne sürdü. Fesih B. tamiri olmamış telefon için para veremeyeceğini söylemesi üzerine Mehmet Bozkurt'un yanında iki kişi ile birlikte yolunu keserek kendisini dövdüğünü söylediği öğrenildi. Fesih B.'nin daha sonra üzerine oğlu Yalçın B. kardeşi Mevlüt B. ve yeğeni Edip B. ile birlikte dükkana giderek telefoncuyu darp ettiklerini belirttiği kaydedildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildiler.

 

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