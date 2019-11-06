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06.11.2019 - 14:30 | | DHA

Esenyurt'tan 150 Suriyeli ülkesine dönüyor

İstanbul Esenyurt'ta 150 Suriyeli daha ülkesine gönderildi. Esenyurt Belediyesi'ne ait 5 otobüs ile 150 Suriyeli, ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Esenyurt'tan 150 Suriyeli ülkesine dönüyor

Suriyelileri uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Gitmek isteyen Suriyeli misafirlerimizin taleplerini tamamen karşılıyoruz. Geçmişte de söylediğimiz gibi bize başvuran arkadaşların evlerine gidip ziyaretlerde bulunuyoruz. Onların bütün otobüs ve iaşe organizasyonunu yapıyoruz. Sınırda da Kızılay'ın desteğiyle kendi bölgelerine gidiyorlar" dedi

7 BİN SURİYELİ GÖNDERİLDİ

Esenyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu organizasyonla toplam 7 bin civarında Suriyeli'nin ülkelerine döndüğünü ifade eden Bozkurt, "Tabii bizim bölgemizde hala yaşayan kayıtlı 60 bin, kayıtsız da 60 bin civarında Suriyeli var. Onlarda yine tespitler yapılınca kendi bölgelerine gönderiliyorlar. Oradaki güvenlik önlemleri artınca, oraya giden kişilerden de olumlu tepkiler alınınca buradaki vatandaşlarda gitmek istiyorlar. Talepleri topluyoruz, bu operasyondan dolayı biraz aksadı ama bundan sonraki süreçte gönüllü dönüşler hızlanacak" diye konuştu.

 

Düşmanı yok, sayıları hızla artıyor, tehlike büyükSüveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege Denizi'ne ulaşan balık türleri arasında istilacı tür olarak da bilinen 'balon balığı' denizde ve karada tehlike saçmaya devam ediyor.
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