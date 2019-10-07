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07.10.2019 - 07:54 |

Eser Yenenler baba oldu! Eser Yenenler eşi Berfu Yıldız kimdir?

Eser Yenenler - Berfu Yıldız çiftinin bebekleri dünyaya geldi. 2 yıllık birlikteliklerini 9 Haziran'da düğün ile taçlandıran çiftin Kuzey ismini verdikleri bebekleri doğdu. Çift mutlu anlarını sosyal medyada paylaştı. Peki, Eser Yenenler eşi Berfu Yıldız kimdir?

Eser Yenenler baba oldu! Eser Yenenler eşi Berfu Yıldız kimdir?

Berfu Yıldız güzel haberi sosyal medya hesabından, "Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurdu.

Eser Yenenler baba oldu Eser Yenenler eşi Berfu Yıldız kimdir

BERFU YILDIZ KİMDİR?

Berfu Yıldız, 1995 İzmit doğumlu. 1.76 boyunda. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazandı. Berfu Yıldız 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti.

Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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