Eser Yenenler baba oldu! Eser Yenenler eşi Berfu Yıldız kimdir?

Berfu Yıldız güzel haberi sosyal medya hesabından, "Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurdu.

BERFU YILDIZ KİMDİR?

Berfu Yıldız, 1995 İzmit doğumlu. 1.76 boyunda. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazandı. Berfu Yıldız 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti.