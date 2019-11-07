Eser Yenenler Show (EYS) yeni sezon bu akşam başlıyor! Konuklar kimler?

Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşacak olan Eser Yenenler Show yeni sezon bu akşam 23:15'te ekrana gelecek. Eser Yenenler'in sunumuyla yayınlanacak olan Eser Yenenler Show'un ilk bölümünde üç konuk ağırlanacak. O konuklar, TV8 kanalında yayınlanan MAsterChef Türkiye yarışmasının jürileri olacak. MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna...

ESER YENENLER SHOW FRAGMAN