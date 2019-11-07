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07.11.2019 - 14:49 |

Eser Yenenler Show (EYS) yeni sezon bu akşam başlıyor! Konuklar kimler?

TV8 kanalında yayınlanan Eser Yenenler Show (EYS), yeni sezonuyla bu akşam başlayacak.Yeni sezonun ilk konukları ise duyuruldu. Peki Eser Yenenler Show'un ilk bölüm konukları kimler? İşte EYS hakkında merak edilenler...

Eser Yenenler Show (EYS) yeni sezon bu akşam başlıyor! Konuklar kimler?

 Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşacak olan Eser Yenenler Show yeni sezon bu akşam 23:15'te ekrana gelecek. Eser Yenenler'in sunumuyla yayınlanacak olan Eser Yenenler Show'un ilk bölümünde üç konuk ağırlanacak. O konuklar, TV8 kanalında yayınlanan MAsterChef Türkiye yarışmasının jürileri olacak. MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna...

ESER YENENLER SHOW FRAGMAN

Aracına kapan kurup farenin gelmesini bekliyor!Batman’da, aracına fare giren bir vatandaş, hayvanı yakalamak için aracının çeşitli yerlerine tuzak kurdu. 5 gündür aracını çalıştırmayan ve farenin tuzağa düşmesini uman talihsiz vatandaşın bekleyişi devam ediyor.
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