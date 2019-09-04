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04.09.2019 - 13:26| İHA

Eşi 20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti, eşten yürek burkan paylaşım

Samsun’da bunalıma giren bir kadın 3 haftalık bebeğini öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti. Olayın ardından kadının eşinin sosyal medya hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşım ise yürek burktu.

Eşi 20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti, eşten yürek burkan paylaşım

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Bayrak Berlik (27), girdiği bunalım sonucu evlerinde, önce 3 haftalık kızı Aybüke Berlik’i bebek yastığı ile boğarak öldürüp daha sonra kendini iple kalorifer borusuna asarak intihar etti. Eşinin onu telefonla arayıp ulaşamaması üzerine eve gönderdiği anne ve babası yedek anahtarla kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Berlik’in ailesi olayı 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğinin ölmüş olduğunu tespit etti. Fatma Bayrak Berlik’in yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

“PSİKOLOJİK SIKINTILARI VARDI”

Komşuları ailenin çok mutlu olduklarını belirterek, “Aksi bir durumla hiç karşılaşmadık. Kadının eşi evin içindeki manzarayı görünce delirdi zaten. Kaynanası yukarı çıkıp kapıyı açtığında bir çığlık oldu. Ben de girdim eve, evin ortasında ikisi birlikte yatıyordu. Önceden de kadının psikolojik sıkıntıları varmış. Hamile olunca kullandığı ilaçları bırakmış. Böyle bir olaya ihtimal vermiyorduk” dedi.

Eşi 20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti, eşten yürek burkan paylaşım

BABADAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Olayın ardından baba Tarık Berlik ise sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı. Berlik paylaşımında, “Ah be karım can parçam Fatma’m ay yüzlüm. Kızım Aybüke'm, Akcan kızım. Ne yaptınız böyle, ben nasıl taşıyayım bu yükü. Rabb’im giderken öte dünyaya, çektiğiniz acıya karşı, ana- kız güle oynaya koşarak cennetiyle karşılasın sizi” ifadelerini kullanıldı.

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