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01.08.2019 - 13:22| DHA

Eşi boğazından bıçaklanmıştı! Sebebi kan dondurdu...

Aksaray'da balkondan atlayarak, ölümden kurtulan Aysel B.'yi (19), işten eve dönen eşi Bahtiyar B.'nin (22), kapıyı geç açtığı gerekçesiyle bıçakladığı ortaya çıktı. Boğazından 2 kez bıçaklanan 2 çocuk annesinin, bıçağın sapının kırılması üzerine üçüncü darbeden kurtulup, kendisini balkondan attığı öğrenildi.

Eşi boğazından bıçaklanmıştı! Sebebi kan dondurdu...

Tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan Bahtiyar B. dün mesai bitiminde geldiği evde 4 yıllık eşi Aysel B.yi boğazından bıçakladı. Aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Aysel B. tek katlı evlerinin balkonundan atlayarak, komşularına sığındı. 2 çocuk annesi, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, koca yakalanarak, gözaltına aldı.

Eşi boğazından bıçaklanmıştı Sebebi kan dondurdu...

Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aysel B.'nin boğazında biri 7, diğeri 8 santimetre boyunda kesik oluştuğu öğrenilirken, koca dehşetinin detayları da ortaya çıktı. Genç kadının, eşinin, üçüncü kez savurduğu bıçağın sapının çıkan arbede de kırılması üzerine balkondan atlayıp, kurtulduğu öğrenildi. Hayati tehlikeyi atlatamayan Aysel B.'nin daha önce de eşinden şiddet gördüğü bu nedenle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı bildirildi.

KAPIYI GEÇ AÇTIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ!

Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Bahtiyar B. tutuklandı. İlk ifadesinde eşini, telefonla konuşup, kapıyı geç açması nedeniyle bıçakladığını itiraf eden Bahtiyar B., ''İşten çıkıp eve geldim. Kapıyı çaldım. Eşim, kapıyı geç açtı. Kapıyı açmasını beklerken, eşimin telefonda konuştuğunu duydum. Eve girince, kapıyı neden geç açtığını sordum. Aramızda tartışma çıktı'' dedi.

 

Türkiye’nin en büyük gözlemevi Erzurum’da yükselmeye devam ediyorCumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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