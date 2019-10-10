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10.10.2019 - 12:58 | | AA

Eşi boşanma davası açınca, kiracı olduğu evi yaktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eşi boşanma davası açan Samet Açıkpazu (24), kiracı olarak oturduğu evi benzin döküp ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında üst katta oturan ev sahibi ile annesi dumandan etkilendi. Polis kaçan kocayı arıyor.

Eşi boşanma davası açınca, kiracı olduğu evi yaktı
Gördükleri sonrası sinir krizi geçirdi
Gördükleri sonrası sinir krizi geçirdi
Gördükleri sonrası sinir krizi geçirdi
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İddiaya göre Subaşı Mahallesi Ay Sokak 119 numaradaki Hilmi Şabanoğlu'na ait 2 katlı binanın birinci katında kiracı olarak yaşayan Samet Açıkpazu'yu(24) eşi terk edip, boşanma davası açtı. Duruma sinirlenen Açıkpazu da saat 10.00 sıralarında evi benzip döküp, ateşe verdi.

Samet Açıkpazu kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangın sırasında üst katta oturan ev sahibi Kadir Şabanoğlu ile annesi Gülseren Şabanoğlu dumandan etkilendi. Anne ve oğlu ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayı haber alıp, eve gelen Samet Açıkpazu'nun annesi Deniz Açıkpazu sinir krizi geçirdi.

Polis kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

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