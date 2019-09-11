Eşi FETÖ’den tutuklu kadın 'ByLock'tan tutuklandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ’ye düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle M.L. isimli kadın yakalandı. Gözaltına alınan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından FETÖ üyeliği iddiasıyla adliyeye sevk edildi. M.L., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan M.L.'nin eşi H.L.'nin de FETÖ üyeliğinden tutuklu olduğu öğrenildi.
Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktıKartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde meydana gelen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 el silah sesinin duyulduğu ve tekmelerin havada uçuştuğu görüntülerde, ateş açılan grubun, motosikletli saldırganı darp ettiği görülüyor. Öte yandan adliye bahçesinde bulunan vatandaşlar silah sesleriyle etrafa koşuşturmaları yaşanan paniği gözler önüne seriyor.