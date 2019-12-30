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30.12.2019 - 16:14 | | AA

Eşi tarafından öldüresiye dövüldü!

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi tarafından darbedilerek ağır yaralanan üç çocuk annesi kadının tedavisi devam ediyor.

Eşi tarafından öldüresiye dövüldü!

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kendisini darbeden eşi tarafından  kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp  Fakültesi Hastanesine sevk edilen Elif K, yoğun bakımdan çıkarıldı.

Maruz kaldığı şiddet nedeniyle sol gözü kapanan ve gözünde hasar  oluştuğu için doktorların görme ihtimalinin düşük olduğunu belirttiği Elif K, AA  muhabirine yaşadıklarını anlattı.

ŞİDDET GÖRMEMEK İÇİN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Akşam yemeğinden sonra ava gideceğini söyleyen eşi Mehmet K'den  gitmemesini istediğini belirten Elif K, şunları dile getirdi:

"Tartışma çıktı. Son zamanlarda asabiydi zaten. Sonra ben döveceğini  anladığım zaman kaçmaya çalıştım. Ayağımı kapıya çarptım. Kapıyı kapattı, beni  dışarıya çıkarmadı. Çığlık attığım içim bana kızdı. Komşular duydu diye  hırslandı. Eltimin kızından oklava istedi. Bir kere vurdu, bu hale geldi. 'Gözüm  kanıyor' deyince bıraktı. Sonra hastaneye getirdi.

Ruh hastası biri, kurtulmak istiyorum ondan. Hayatımdan tamamen çıksın  istiyorum."

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde on yıllık evli üç çocuk annesi Elif K.  (30), dün eşi Mehmet K. (32) tarafından darbedilmiş, ağır yaralanan kadının  ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

Elif K'nin yengesi Neriman K, yoğun bakım servisinin önünde  gazetecilere yaptığı açıklamada, Elif K'nin daha önce de pek çok kez eşinden  şiddet gördüğünü öne sürmüştü. Darbedilen kadının yakınları, eşinin, hastaneye  kaldırdığı Elif K'yi, "Şikayetçi olmayacaksın. 'Merdivenden düştüm' diyeceksin"  diye tehdit ettiğini savunmuştu.

 

 

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