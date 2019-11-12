12.11.2019 - 12:25 | | DHA
Eşinden boşanan adam kendisini iple ağaca astı!
Kahramanmaraş’ta bir süre önce eşinden boşanan Murat N. (45), kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.
Dün gece Erkenez Mahallesi'ndeki boş arazide ağaca asılı kişiyi görenler polisi aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ağaçta asılı olan kişinin Murat N. olduğunu belirledi. Murat N.'nin otomobiliyle boş araziye geldiği, ardından da kendisini iple ağaca astığı saptandı.
Bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Murat N.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.
ABD ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey AB, müzakere masasında olmak bizi bağlamaz, takındığınız tavrı iyi bilin. Daha önce söyledim bu kapılar açılır ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Müzakereler bir anda da bitebilir" dedi.