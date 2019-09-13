MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEşinden şiddet gören Aslıhan, balkondan atlayıp ağır yaralandı
13.09.2019 - 09:26 | | DHA

Eşinden şiddet gören Aslıhan, balkondan atlayıp ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı eşi Ali K.'den (23) şiddet gördüğü öne sürülen Aslıhan K. (22), 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Beton zemine çakılan Aslıhan K., ağır yaralandı.

Eşinden şiddet gören Aslıhan, balkondan atlayıp ağır yaralandı

Olay, gece saatlerinde, İnegöl'e bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ali K. ile 6 ay önce evlendiği Aslıhan K. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada eşinden şiddet gören Aslıhan K., 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan genç kadın, ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşinden şiddet gören Aslıhan, balkondan atlayıp ağır yaralandı

Aslıhan K., ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Aslıhan K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eşinden şiddet gören Aslıhan, balkondan atlayıp ağır yaralandı

Esenyurt’ta arabanın ezdiği minik Zeynep’in ölümden inanılmaz kurtuluşuEsenyurt’ta babasının marketinin önünde oynayan 4 yaşındaki Zeynep Hiranur’u sokağa giren akrabaları görmeyerek üzerinden geçti. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken küçük kız şans eseri kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Habur Çayı'nda boğulan çocuğun cenazesi 3 ay sonra bulundu

Habur Çayı'nda boğulan çocuğun cenazesi 3 ay sonra bulundu

Son 4 gün... Nefes kesecek!

Son 4 gün... Nefes kesecek!

Anlamlı ve güzel cuma mesajları... Hayırlı cumalar...

Anlamlı ve güzel cuma mesajları... Hayırlı cumalar...

A101 aktüel ürünler kataloğu! 13 Eylül A101 indirimli ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu! 13 Eylül A101 indirimli ürünler kataloğu

Sıradaki Haber