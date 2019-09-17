17.09.2019 - 15:35 | | DHA
Eşine 'elveda' mesajı attı! Böyle bulundu
Kayseri’de dün akşam boş arazide cesedi bulunan Yücel Çako'nun (42), ölmeden önce eşine 'elveda' mesajı attığı belirtildi.
Merkez Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde boş arazideki su deposunun arkasında erkek cesedi bulundu. Polisin yaptığı incelemede cesedin çelik kapı işçisi Yücel Çako'ya ait olduğu belirlendi. Vücudunda darp ve kesiklere rastlanmayan Çako'nun cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polisin yaptığı araştırmada Çako'nun cep telefonunda, ölmeden önce eşine attığı 'elveda' mesajı bulundu. İlaç veya kimyasal bir madde içerek yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde durulan Çako'nun kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Tabipliğinde yapılacak otopsi ile belirlenecek.
Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.