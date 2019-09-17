Eşine 'elveda' mesajı attı! Böyle bulundu

Merkez Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde boş arazideki su deposunun arkasında erkek cesedi bulundu. Polisin yaptığı incelemede cesedin çelik kapı işçisi Yücel Çako'ya ait olduğu belirlendi. Vücudunda darp ve kesiklere rastlanmayan Çako'nun cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin yaptığı araştırmada Çako'nun cep telefonunda, ölmeden önce eşine attığı 'elveda' mesajı bulundu. İlaç veya kimyasal bir madde içerek yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde durulan Çako'nun kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Tabipliğinde yapılacak otopsi ile belirlenecek.