MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEşine tacizle suçladığı eniştesini öldürdü
05.10.2019 - 19:00 | | DHA

Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldürdü

Eskişehir'de Yunus Ö. (22), eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santurün (33) evini basıp, pompalı tüfekle öldürdü. Polis ekiplerince evden çıkarken elindeki pompalı tüfekle yakalanan katil zanlısı Yunus Öner, gözaltına alındı.

Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldürdü

Odunpazarı ilçesine bağlı Mehmetçikler Mahallesinde meydana gelen olayda Yunus Ö., eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santurun evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Yunus Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Santur, olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki pompalı tüfekle dışarı çıkan Yunus Ö., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Yunus Ö., Eşref Santuru eşine cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi.

Yunus Ö., sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zülal Çınar'ın 1,5 ayı kaldı... Yardım bekliyor

Zülal Çınar'ın 1,5 ayı kaldı... Yardım bekliyor

Son anda kurtuldu, yaşananları anlattı

Son anda kurtuldu, yaşananları anlattı

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Yardım etmek yerine kaçtı! Geriye bu acı görüntü kaldı

Yardım etmek yerine kaçtı! Geriye bu acı görüntü kaldı

Sıradaki Haber