MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriEşine ve kızına dehşeti yaşatmıştı! Başsavcılık harekete geçti
11.11.2019 - 16:24 | | DHA

Eşine ve kızına dehşeti yaşatmıştı! Başsavcılık harekete geçti

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, naylon poşeti yakıp, eriterek, eşi M.İ. (20) ile kızı N.İ.'nin (3) yüzlerine damlatan ve emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalan Ramazan İ. (27) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ramazan İ.'nin polis zoruyla adliyeye götürülmesine karar verildi.

Eşine ve kızına dehşeti yaşatmıştı! Başsavcılık harekete geçti

Olay, 8 Kasım'da, Doğubayazıt'a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi Funda Sokak'ta meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen, eve alkollü gelen Ramazan İ., 14 yaşında evlendiği eşi M.İ.'yi dövdü. Ramazan İ., daha sonra yaktığı naylon poşeti eriterek, eşinin yüzü ile ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan N.İ. ise bu sırada odaya girdi. Ramazan İ., kızının ise alnını eriyen naylon ile yaktı. Evden yükselen sesler üzerine komşular, polis çağırdı. Polis ekipleri, M.İ. ile kızı N.İ.'yi hastaneye götürdü, tedavisinin ardından da ifadesine başvurdu. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla M.İ. ile kızı H.İ. ve oğlu E.İ. (2) sığınma evine yerleştirildi. Gözaltına alınan Ramazan İ. ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yapılan haberlerden sonra Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ramazan İ.'nin, ifadesi alınmak üzere, polis zoruyla adliyeye götürülmesine karar verildi. Ramazan İ., güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

 

 

 

Kamyon kasasından 82 göçmen çıktı!Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, kapalı kasa kamyonda Afganistan uyruklu 82 göçmen yakalandı. Kaçakların yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek istedikleri öğrenildi. Jandarmanın son 2 günde yaptığı 13 ayrı operasyonda ise 430 kaçak göçmen yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Baklavacılara şok! Bunu hiç beklemiyorlardı

Baklavacılara şok! Bunu hiç beklemiyorlardı

Eşine ve kızına dehşeti yaşatmıştı! Başsavcılık harekete geçti

Eşine ve kızına dehşeti yaşatmıştı! Başsavcılık harekete geçti

İstanbul'da suya 1 Aralık'tan itibaren yüzde 20 zam

İstanbul'da suya 1 Aralık'tan itibaren yüzde 20 zam

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi!

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi!

Sıradaki Haber