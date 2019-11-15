Eşine yurt dışı yasağı konuldu

Beyoğlu’nda İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in, evinin önünde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada eşi Emma Heduing Christina Winberg’e tedbir amacıyla yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında toplam 14 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenilirken, Winberg’in önceki gün verdiği ikinci ifadesinin detayları ortaya çıktı.



Olayın yaşandığı gecenin akşamı Mesurier’in bir süredir görüşmediği en yakın arkadaşının eve geldiğini ve görüşme sonrasında eşinin tedirginliğinin arttığını dile getiren Winberg, şunları söyledi:



‘Çok tedirgindi’



“James’in rahatsızlığı nedeni ile pazar günü Büyükada’dan homeofis tarzı evimize geldik. Bu ofise geldiğimizde kimse yoktu. Saat 17:00-17:30’du. Bir süre sonra James’in düğünümüzde sağdıçlığımızı da yapan çok samimi olduğu Faruk H. isimli arkadaşı bulunduğumuz eve geldi. Ben de o gelince dışarı çıktım. İki saat sonra geri geldim. Ben geldikten sonra Faruk evden çıktı.



Saat 19:30 sıralarıydı. James uzun zamandır Faruk taşındığı için kendisi ile görüşemiyordu. James’i biraz tedirgin gördüm. Bu tedirginliği Faruk ile olan arkadaşlığından ayrı kaldığından dolayı mı yoksa gün içerisinde yaşadığı sağlık sorunlarının artmasından mı kaynaklandığını bilemiyorum. James saat 22:00 sıralarında sigara almak için 5-10 dakikalığına dışarı çıktı ve geri geldi. Fakat James çok tedirgindi. Ben saat 23:30 sıralarında yatağa girdim ancak onun tedirgin olmasından dolayı ben de tedirgindim.









‘Uyku hapı aldık’



Saat 01:30 ile 02:30 arası James yatağa geldi ve bir tane uyku hapı aldı. Kalktım biraz evin içerisinde dolandım ve bir tane sigara içtim. Saat 04:30 gibi tekrar yatağa girdim. James bu ara yataktaydı. Ben yatağa girince uyandı. Uyku hapı isteyip istemediğimi sordu ve bana bir tane uyku hapı ile su getirdi. Daha önceden ben uyku hapı içmemiştim. Hapı içtim ve uyudum. Tam olarak saatini hatırlamıyorum. Dışarıdaki kapının zilinin çalma sesine uyandım. Baktığımda James yatakta değildi. Mutfakta değildi. Cam açıktı. Camdan baktım ama bir şey göremedim. Çevrede polisler vardı. Üzerimi giyinerek aşağıya indim ve James’in üzerine battaniye örtmeyi denedim ama izin vermediler. Bulunduğumuz binada kapı girişinde şifre ile girilen güvenlikli bir kapı vardır. Bu kapıdan geçmek için herkesin kendisine tanımlanmış kişiye özel şifresi vardır. Ben, James ve çalışanlar dışında kimsenin şifresi yoktur. Şifresi olmayan herhangi bir kişinin içeriye girmesi mümkün değildir.”



Düşme anı kamerada



Ajan Le Mesurier’in eşi Winberg’in ifadesi doğrultusunda dün Faruk H. ile evin hizmetiçisinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin ifadesini alan Asayiş polisi, Mesurier’in evinin etrafında bulunan 10’un üzerinde güvenlik kamera görüntülerini toplayıp Siber Şube polisine teslim etti. Siber polis tarafından saniye saniye izlemeye alınan görüntüler üzerindeki inceleme devam ederken, görüntülerin birinde Mesurier’in yere düşme anı yer alıyor. Evin çatı katta bulunmasından dolayı düşmenin başlangıç aşamasını gösteren görüntünün bulunmadığı öğrenilen güvenlik kamera görüntüleri içerisinde, Mesurier’in havada ve yere vurup sekme anını gösteren görüntülerin bulunduğu öğrenildi.