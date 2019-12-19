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19.12.2019 - 13:26 | | Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Eşini 20 yerinden bıçaklayan zanlı yakalandı!

Sivas'ta yaşayan ve eşinden gördüğü şiddet yüzünden İstanbul'da dedesinin yanına sığınan 20 yaşındaki Süheyla K. isimli genç kadın, 26 yaşındaki eşi Mehmet K. tarafından dün sabah sokak ortasında 20 yerinden bıçaklandı.

Eşini 20 yerinden bıçaklayan zanlı yakalandı!

20 yaşındaki Süheyla K. isimli genç kadın, eşinden gördüğü şiddet sonucu boşanmaya karar verdi. Davayı açtıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına kaçtı ve burada gizlenmeye başladı. Boşanma davası açıldığını öğrenen Mehmet K., ise eşinin peşinden İstanbul'a geldi.

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Eşinin Kartal’da ikamet eden dedesinin yanında gizlendiğini öğrenen Mehmet K. dün sabah saatlerinde Kartal’a giderek bir iş yerinden ekmek bıçağı satın aldı. Saat 10.30 sıralarında evden çıkan eşinin yolunu kesen Mehmet K. kaçmaya çalışan genç kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı. Süheyla K. sırtından ve bacaklarından aldığı 20 bıçak darbesiyle yere yığılırken, Mehmet K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Talihsiz kadın çevredekilerin yardımıyla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Yapılan ihbarla kısa sürede olay yerine gelen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başlattıkları yakalama çalışmasında olay sırasında elini kesen Mehmet K.’nın, kan izlerini takip edip otobüse binerek Pendik istikametine gittiğini tespit etti.

Eşini 20 yerinden bıçaklayan zanlı yakalandı

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, Pendik’te bir kafeye girip oturan Mehmet K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Polise yakalanmamak için cep telefonunu kapayarak sinyal takibi yapılmasının önüne geçmeye çalıştığı belirlenen, ancak yakalanmaktan kurtulamadı.

Genç kadının ise, durumunun ciddi olduğu iç organlarının bıçak darbeleriyle zarar gördüğü öğrenildi.

 

 

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