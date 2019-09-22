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22.09.2019 - 15:06 | | DHA

Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Necmettin Baysal (52), tartıştığı eşi Yeter Baysal'ı (45) 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, bugün sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Şahinler köyünde meydana geldi. Necmettin Baysal ile 3 çocuğunun annesi Yeter Baysal arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Necmettin Baysal, ekmek bıçağıyla eşine saldırdı. Yeter Baysal kanlar içinde yere yığılırken, tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve 27 yerinden bıçaklandığı belirlenen Yeter Baysal, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Necmettin Baysal ise evde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yeter Baysal'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere, Gülşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir'de eski koca dehşeti! “Çok sevdiğim için bıçakladım"İzmir’in Tire ilçesinde, bir hemşire, barışma teklifini reddeden eski kocası tarafından sokak ortasında yaklaşık 8 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi talihsiz kadına ilk müdahale görev yaptığı hastanede yapıldıktan sonra İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gözü dönmüş koca ise suç aleti ekmek bıçağını çöpe atarak olay yerinden yaya olarak kaçarken yakalandı. "Eşinizi niye bıçakladınız?" sorusuna “Çok sevdiğim için” yanıtını veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.
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