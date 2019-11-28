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28.11.2019 - 11:50 | | DHA

Eşini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

İstanbul Esenyurt’ta boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap Çoban'ı (42) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Dursun Çoban'ın (43) iddianamesi hazırlandı. Dursun Çoban'ın “Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Eşini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Esenyurt'ta 11 Nisan 2019 tarihinde Dursun Çoban, polise teslim olarak eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Mehtap Çoban'ın ölüm nedeninin bıçaklanma olduğunu tespit etti. 25 yıllık eşini öldüren Dursun Çoban'ın yargılanacağı davanın iddianamesi hazırlandı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dursun Çoban'ın Esenyurt Asayiş Böro Amirliği'ne başvurarak eşiyle tartıştığını ve onun ölmüş olabileceğini itiraf ettiği belirtildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Mehtap Çoban'ın cansız bedeniyle karşılaştıklarını ve Çoban'ın kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği anlatıldı.

9 KERE BIÇAKLADI

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Mehtap Çoban'ın bedeninde 9 adet bıçak yarası tespit edilirken, bu bıçak yaralarının 7'sinin  öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. İddianamede, Çoban'ın apartman komşusu Fatma Aydın'ın da ifadelerine yer verildi. Komşu Aydın, maktul Mehtap Çoban'ın eşine boşanma davası açtığını, Dursun Çoban'ın ev kredisine yardım etmediğini ve bu sebeple de sık sık tartıştıklarını anlattı.

Dursun Çoban'ın 11 Nisan 2019 tarihindeki ifadelerine de iddianamede yer verildi. Çoban ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını bu sebeple de aralarında tartışma çıktığını ve sinirlenince de mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdüğünü söyledi. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, Dursun Çoban'ın “Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla, cezalandırılmasını talep etti.

 

 

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