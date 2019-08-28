Eşini başındaki eşarpla boğarak, öldüren koca tutuklandı

Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Toros Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Eski eşinden 3 çocuğu olan Alaaddin Karasu, 1 yıl önce, eski eşinden 2 çocuğu olan Gülsüm Karasu ile evlendi. Çift, iddiaya göre, aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı.

Alaadin Karasu, görüşmek istediğini söylediği eşini, evin yakındaki boş araziye çağırdı. Aralarında çıkan tartışma sonucu Karasu, eşini başındaki eşarbıyla boğarak, öldürdü. Olay yerinden kaçan Karasu, yaklaşık 1,5 saat sonra polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Polisler, Alaaddin Karasu'nun söylediği adrese gittiğinde, Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu. Gülsüm Karasu'nun cenazesi, dün yapılan otopsi sonrası toprağa verildi.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Alaaddin Karasu'nun, emniyetteki ifadesinde, görüşmek amacıyla çağırdığı eşini kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu boğarak, öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Alaaddin Karasu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.