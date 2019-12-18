'Eşini boşa ben alacağım' demişti! Korkunç detaylar...

Olay, önceki gün Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi, Güney Caddesi'nde meydana geldi. Rahman Kumaş, sokak ortasında Hasan Gündüz'ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Kumaş, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahman Kumaş, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Rahman Kumaş'ın ifadesinde, öldürdüğü kişinin eşiyle çocukluk arkadaşı olduğunu, eşinin aracılığıyla tanıştığını anlattı. 4 yıl önce evlendiğini söyleyen Rahman Kumaş, "Eşim beni bir gün çocukluk arkadaşı olan Hasan ile tanıştırmasıyla arkadaşlık kurduk. Sonra eşimi rahatsız ettiğini ve mesajlar attığını öğrendim. Önce eşime 'aranızda bir şey var mı' diye sordum. Ancak eşim hiçbir şeyin olmadığını, Hasan Gündüz'ün sürekli olarak ona mesaj attığını söyledi. Ben de bir gün kendisini konuşmak için aradım ve buluştuk. Kendisine, 'eşimi neden rahatsız ediyorsun sen evli ve 2 çocuk babası bir insansın' dedim. Ancak bana eşimi bırakmamı ve kendisinin evleneceğini söyledi. Aramızda tartışma çıktı ve ben çok ayıp sana yakışıyor mu, sen bizim evimize bundan mı geldin diyerek yanından ayrıldım" dedi.

'EŞİNİ BOŞA BEN ALACAĞIM'

Bu durumun ardından yaşadıkları yerden ayrılarak Çorlu'ya taşındıklarını söyleyen Rahman Kumaş, eşi ve kendisinin telefon numaralarını değiştirdiklerini belirtti. Hasan Gündüz'ün 1 yıl sonra kendilerini bularak, eşi ve kendisini tehdit ettiğini söyledi. İşten evine döndüğü sırada Gündüz'ün önüne kesip üzerindeki tabanca ile kendisini kovaladığını öne süren Kumaş, "İşten geliyordum, baktım Hasan bizim evin karşısında bekliyordu. Beni görünce tekrar 'eşini boşa ben alacağım' dedi. Sonra belinden silah çıkartıp beni kovalamaya başladı. Ben de hemen apartmandan içeriye girip kapıyı kapattım ve polisi aradım ve beni öldürecek sirenleri açıp gelin dedim. Bu sırada Hasan kapıyı vuruyor. Siren sesi duymamla kapıyı açtım. Polisler geldi ve daha sonra gidip ben de eşim de şikayetçi olduk. Bununla kalmadı, halen bizim evimize gelip bizi tehdit etmeye devam etti. Ben de çalıştığım için ve sürekli tehditler aldığımız için kayınpederimi bize çağırdım" diye konuştu.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Olay gününü anlatan Rahman Kumaş, "Markete gittim. Bu sırada Hasan önümü kesti. Bana 'seni öldüreceğim' dedi. Kendisine benim konuşacağım bir şey yok dedim ve şikayetçi oldum dedim. Bu sırada bana bir yumruk attı. Ben de karşılık vermedim. Daha sonra yanıma gelen kayınpederimi de alarak eve gittim. Bizi takip ediyor ve 'Birazdan işe gideceksin, seni öldüreceğim. Sen kime güveniyorsun' dedi. Ben de eve gelince çekyatın altındaki tüfeği çıkartıp çuvala koydum. İş elbiselerimi de hazırladım. Kayınpederimle birlikte evden çıktık. Ben tüfeğin bulunduğu çuvalı yanım aldım. Kayınpederim de iş elbiselerim olduğu torbayı aldı. Sonra Hasan ile sokakta karşılaştık. Kayınpederime 'Sen bekle öldürürse birimizi öldürsün& dedim. Hasan beni görünce tehditlere başladı. Ben de çuvaldan av tüfeğini çıkardığım sırada tüfek ateş aldı ve saçmalar Hasan'ın göğsüne isabet edince kanlar içinde yere düştü" diye konuştu.

'BEN POLİSİ ARADIM SİZ AMBULANSI ARAYIN'

Kumaş, Gündüz'ün yere düşmesinin ardından çevredekilere seslendiğini belirterek, "Siz ambulansı arayın, ben polise haber verdim dedim. Benim Hasan Gündüz'ü öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ben zaten aramızda tartışma ve hakaret olmasaydı tüfeği eve geri bırakacaktım. Ben böyle olmasını istemezdim. Ancak çok hareket, çok tehditler yaşadım. Eşimle Hasan arasında ne var bilmiyorum. Zaten emniyette de bununla ilgili şikayetlerimiz var" dedi.