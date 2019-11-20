MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriEşini öldürdü, engel olmak isteyen komşuyu yaraladı
20.11.2019 - 21:11 | | AA

Eşini öldürdü, engel olmak isteyen komşuyu yaraladı

Hatay'da, açık cezaevinden firar edip tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü, komşusunu da yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Eşini öldürdü, engel olmak isteyen komşuyu yaraladı

İddiaya göre, cezaevinden firar eden Ahmet K. (47), merkez Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi Ay Sokak'ta oturan eşi Sibel K'nin (41) yanına gitti.

Çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma sırasında Ahmet K, bıçakla eşine saldırdı. Bunun üzerine kadının kaçarak yardım istediği komşusu H.D. çifti sakinleştirmeye çalıştı. H.D'yi elinden yaralayan Ahmet K, daha sonra eşini 3 yerinden bıçakladı.

Komşusu H.D. ile birlikte ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Sibel K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan Ahmet K'yi Akevler Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sibel K'nin geçen yıl eşi Ahmet K'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek polis merkezine müracaat ettiği, ancak mahkemenin "koruma tedbir kararını" reddettiği öğrenildi.

    Galata Kulesi maviye büründüGalata Kulesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye sorgulama)

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye sorgulama)

    Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi

    Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi

    Şans Topu sonuçları belli oldu 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)

    Şans Topu sonuçları belli oldu 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)

    Eşini öldürdü, engel olmak isteyen komşuyu yaraladı

    Eşini öldürdü, engel olmak isteyen komşuyu yaraladı

    Sıradaki Haber