MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEşini öldürmeye giderken yakalanıp bırakılan şüpheli yeniden gözaltında
06.09.2019 - 10:07| AA

Eşini öldürmeye giderken yakalanıp bırakılan şüpheli yeniden gözaltında

Konya'da tartıştığı eşini öldürmek için Aksaray'a gittiğini öğrenen annesinin ihbarı üzerine yakalanan ve serbest bırakılan kişi, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Eşini öldürmeye giderken yakalanıp bırakılan şüpheli yeniden gözaltında

Olayın ardından emniyetten serbest bırakılan şüpheli K.Ç. hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

İtiraz üzerine şüpheli Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

Konya'da yaşayan K.Ç. ile boşanma aşamasında olduğu kocası K.Ç. arasında 4 Eylül'de tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç, çocukları A.E.Ç. ve A.Ç'yi de alarak Aksaray'da bulunan babaevine gelmişti.

Bu durumu öğrenen kadının kocası K.Ç, evinde bulanan ruhsatlı av tüfeğini alarak yola çıkmış, oğlunun da Aksaray'a doğru gittiğini ve gelinini öldüreceği korkusuna kapılan anne, durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Aksaray'da gözaltına alınan K.Ç, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Son pişmanlık fayda etmedi: “Özür dilerim anne”Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 120 polisin 13 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Narkotik polisi nezaretinde, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye getirilen şüpheliler arasında bulunan bir kadın, adliye kapısının önünde ağlayan annesine “Özür dilerim anne” dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Teröristlere bir darbe daha... Etkisiz hale getirildi

Teröristlere bir darbe daha... Etkisiz hale getirildi

Havlamasına kızmış... İşte cezası!

Havlamasına kızmış... İşte cezası!

Elimi Bırakma yeni sezon fragmanı! Yeni sezonda sürpriz isimler...

Elimi Bırakma yeni sezon fragmanı! Yeni sezonda sürpriz isimler...

Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizledi

Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizledi

Sıradaki Haber