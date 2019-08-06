MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEşini öldürüp intihar etti!
06.08.2019 - 12:33| İHA

Eşini öldürüp intihar etti!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde boşandığı eşini evinin önünde vurarak öldüren şahıs ardından intihar etti.

Eşini öldürüp intihar etti!

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarından Sorgun Karşıyaka Mahallesi sebze hali yakınlarında meydana geldi. Olayda, K.T. (45) isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi, N.T.’nin (43) evinin önüne geldi. K.T. işe gitmek için evden çıkan N.T.’yi görünce yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Kurşunun isabet ettiği N.T. olay yerinde hayatını kaybetti.


Eşini öldürüp intihar etti

Silah seslerini duyan vatandaşların olay yerine geldiğini gören K.T. olay yerinden kaçıp, Ahmet Uslu Dutluk Parkına giderek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri her 2 şahsın da öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini öldürüp intihar etti

 

 

Çığlıklarına duyan mahalleli yardıma koştu!Aydın'da yangın çıkan evde mahsur kalan 24 yaşındaki genç, mahalle sakinlerinin pencere korkuluklarını kırmasıyla kurtarıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Filmleri aratmayan plan kamerada!

Filmleri aratmayan plan kamerada!

YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM giriş üniversite tercih sonuçları

YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM giriş üniversite tercih sonuçları

'Ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı'

'Ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı'

İstanbul’da baltalı saldırgan dehşeti!

İstanbul’da baltalı saldırgan dehşeti!

Sıradaki Haber