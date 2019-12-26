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26.12.2019 - 20:02 | | DHA

Eşini öldürüp intihar etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Şaban Aslan (70) tartıştığı eşi Nesibe Aslan'ı (65) av tüfeği ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Eşini öldürüp intihar etti

Olay, Dilküşah Mahallesinde meydana geldi. Şaban Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nesibe Aslan'a av tüfeği ile ateş etti. Şaban Aslan, daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. 

Akşam saatlerinde eve gelen Seçkin Aslan, anne ve babasını yerde kanlar içinde buldu. Seçkin Aslan'ın haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Acı haberi alan çiftin diğer yakınları eve gelerek, gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemede, Şaban Aslan'ın eşini öldürüp intihar ettiği belirlendi. Çitfin cenazeleri, incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Eşini öldürüp intihar ettiKastamonu'nun Tosya ilçesinde, Şaban Aslan (70) tartıştığı eşi Nesibe Aslan'ı (65) av tüfeği ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
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