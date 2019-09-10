Eşini süpürgenin sapı ile boğmak istedi, tutuklandı

KKTC'de gündem olan olay 7 Eylül'de meydana geldi. İddiaya göre 'kıskançlık' sebebiyle eşi D.S. ile tartışan Nuri Sanatçı, 03.30'da yataktan kaldırdığı D.S.'yi yumruklamaya başladı. Eşini saçlarından sürükleyen gözü dönmüş koca, daha sonra yere yatırdığı D.S.'yi, eline geçirdiği süpürgenin sapı ile boğmaya çalıştı.

PİŞMANIM DİYE ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan olayda D.S.'yi komşuları kurtardı. Bunun üzerine olay polise intikal etti. Polis, D.S.'nin şikayeti üzerine Nuri Sanatçı'yı gözaltına aldı.

Mahkemeye çıkarılan Nuri Sanatçı, yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Yargıç Meltem Dündar da, "Kadına şiddet olayları her geçen gün artıyor. Zanlı serbest kalırsa D.S.'ye müdahale ebebilir" dedi. Dündar, Sanatçı'nın 20 gün cezaevine gönderilmesine karar verdi.