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03.01.2020 - 22:43 | | DHA

Eşinin beraber yaşadığı kadını öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Özlem G., boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldürdü.

Eşinin beraber yaşadığı kadını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre Özlem G., İstanbul'dan boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi.

Özlem G.'ye kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Özlem G., yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşinin beraber yaşadığı kadını öldürdü


Sağlık ekipleri yapılan müdahele sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Eşinin beraber yaşadığı kadını öldürdü


Polis, olay yerinden otomobille kaçan Özlem G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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