Eşinin kullandığı traktörün altında kaldı!

Kaza, dün akşam Yeşilhisar ilçesi Kovalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa ve Elvan Demir çifti, bahçelerinde elma toplamak için yola çıktı. Ancak Mustafa Demir'in kullandığı 38 F 4144 plakalı traktörün yan tarafında oturan Elvan Demir, dengesini kaybedip düştü. Talihsiz kadın traktörün altında kaldı.

Mustafa Demir'in ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi Elvan Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma soruşturma başlattı.