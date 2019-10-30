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30.10.2019 - 10:45 | | DHA

Eşinin kullandığı traktörün altında kaldı!

Kayseri’de eşi Mustafa Demir'in kullandığı traktörden düşerek, aracın altında kalan Elvan Demir (44) hayatını kaybetti.

Eşinin kullandığı traktörün altında kaldı!

Kaza, dün akşam Yeşilhisar ilçesi Kovalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa ve Elvan Demir çifti, bahçelerinde elma toplamak için yola çıktı. Ancak Mustafa Demir'in kullandığı 38 F 4144 plakalı traktörün yan tarafında oturan Elvan Demir, dengesini kaybedip düştü. Talihsiz kadın traktörün altında kaldı.

Mustafa Demir'in ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi Elvan Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma soruşturma başlattı.

 

 

 

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