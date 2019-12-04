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04.12.2019 - 15:18 | | DHA

Eşinin üzerine kaynar su döken koca, yeniden gözaltında

Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla yakalandıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan inşaat işçisi Saadettin K. (61), yeniden gözaltına alındı. Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşinin üzerine kaynar su döken koca, yeniden gözaltında

Olay, 2 Aralık günü saat 18.00 sıralarında, Canik ilçesine bağlı Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K., bilinmeyen nedenle 20 yıllık eşi D.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., D.K.'yi önce dövdü ardından yere düşen kadının üzerine kaynar su döktü. D.K., acı içinde bağırarak, yardım isterken, eşi Saadettin K. ise evden kaçtı. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.'yi ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. D.K., yanık ünitesinde tedaviye alındı.

'YANLIŞLIKLA DÖKTÜM' DEMİŞTİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Saadettin K.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saadettin K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sadettin K.'nin, ilk ifadesinde, "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım" dediği öğrenildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Saadettin K.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi. Saadettin K., Canik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Devgeriş Mahallesi'nde yakalanıp, yeniden gözaltına alındı. Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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