Eski ‘Arter’ ‘Meşher’ oluyor

Osmanlı Türkçesi’nde sergi mekânı anlamına gelen Meşher, Orta Çağ’dan günümüze uzanan geniş zaman dilimi içinde, seramikten avangart resme, fotoğrafçılık tarihinden tasarıma, çok çeşitli konulara odaklanan kapsamlı programlaması ve disiplinlerarası yaklaşımıyla Türkiye’nin önde gelen sanat kurumları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Meşher’in 13 Eylül’de açılacak olan ‘Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik’ başlıklı ilk sergisi ise, geçmişten günümüze anlatılan hikâyelerden ilham alan seramik eserler ile adeta kil ve toprağın insanlık tarihindeki izini sürecek.