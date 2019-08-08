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08.08.2019 - 08:23| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Eski ‘Arter’ ‘Meşher’ oluyor

İstiklal Caddesi’nde 2010 - 2019 yılları arasında Arter’e ev sahipliği yapan Meymenet Han, varlığını Vehbi Koç Vakfı’na bağlı yeni bir sanat ve kültür kurumu olarak ‘Meşher’ adıyla sürdürecek.

Eski ‘Arter’ ‘Meşher’ oluyor

Osmanlı Türkçesi’nde sergi mekânı anlamına gelen Meşher, Orta Çağ’dan günümüze uzanan geniş zaman dilimi içinde, seramikten avangart resme, fotoğrafçılık tarihinden tasarıma, çok çeşitli konulara odaklanan kapsamlı programlaması ve disiplinlerarası yaklaşımıyla Türkiye’nin önde gelen sanat kurumları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Meşher’in 13 Eylül’de açılacak olan ‘Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik’ başlıklı ilk sergisi ise, geçmişten günümüze anlatılan hikâyelerden ilham alan seramik eserler ile adeta kil ve toprağın insanlık tarihindeki izini sürecek.

 

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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