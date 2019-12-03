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03.12.2019 - 17:45 | | AA

Eski AYÄ°M üyesi Ahmet Uçar'Ä±n cezasÄ± belli oldu!

Eski Askeri YÃ¼ksek Ä°dare Mahkemesi (AYÄ°M) Ã¼yesi Ahmet UÃ§ar'a, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi.

Eski AYÄ°M üyesi Ahmet Uçar'Ä±n cezasÄ± belli oldu!

Eski askeri yargÄ±Ã§larÄ±n, ilk derece mahkemesi sÄ±fatÄ±yla YargÄ±tayÂ  9'uncu Ceza Dairesi'nce yargÄ±lanmalarÄ±na devam edildi.

YargÄ±tay ek binadaki salonda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, tutuksuz sanÄ±k eskiÂAYÄ°M Ã¼yesi Ahmet UÃ§ar ve avukatÄ± katÄ±ldÄ±.

Darbe suÃ§undan yargÄ±lanan eski Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± General-AmiralÂ  Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ albay Cemil Turhan'Ä±n bilgisayarÄ±ndaki "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸyaveriÂ  adaylarÄ±"nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± listede ismi bulunan UÃ§ar, duruÅŸmada esas hakkÄ±ndakiÂ  savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±.

UÃ§ar, Turhan'Ä±n bilgisayarÄ±ndan Ã§Ä±kan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸyaverÂ  adaylarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu listede isminin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruÅŸturma sÃ¼recindeÂ  Ã¶ÄŸrendiÄŸini belirterek, suÃ§lamalarÄ± reddetti.

Bank Asya ile irtibatÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ByLock kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Â  hakkÄ±nda Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸiyle ilgili somut bir delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren UÃ§ar,Â  AYÄ°M Ã¼yeliÄŸi sÃ¼resince FETÃ–'yÃ¼ destekleyen, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n lehine hiÃ§bir karardaÂ  imzasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Son sÃ¶zÃ¼ sorulan Ahmet UÃ§ar, "Hain terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmaklaÂ  suÃ§lanmak gerÃ§ekten Ã§ok aÄŸÄ±r. Bu hain oluÅŸumun iÃ§inde kesinlikle yer almadÄ±m.Â  Beraatime karar verilmesini istiyorum." diye konuÅŸtu.

KARAR

SavunmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸmaya ara verildi. AranÄ±nÂ  ardÄ±ndan YargÄ±tay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldÄ±ÄŸÄ± karar, Daire BaÅŸkanÄ± MarufÂ  AlikanoÄŸlu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.

Ahmet UÃ§ar'Ä±n "FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§ununÂ  sabit olduÄŸu belirtilen karara gÃ¶re, sanÄ±ÄŸa TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nciÂ  maddesi gereÄŸince "kastÄ±n yoÄŸunluÄŸu, Ã¶rgÃ¼t iÃ§indeki konumu, Ã¶rgÃ¼tte kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re"Â  dikkate alÄ±narak, alt sÄ±nÄ±rdan uzaklaÅŸÄ±larak, 6 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

TerÃ¶r suÃ§larÄ±nda cezanÄ±n yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 3713Â  sayÄ±lÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarÄ±nca sanÄ±ÄŸa verilen cezaÂ  artÄ±rÄ±larak, 9 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

UÃ§ar'Ä±n cezasÄ±, yargÄ±lama sÄ±rasÄ±ndaki davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle TCK'ninÂ  62'nciÂ  maddesindeki indirim uygulanarak, 7 yÄ±l 6 aya indirildi. Tutuksuz sanÄ±kÂ  hakkÄ±ndaki adli kontrol tedbirlerinin devamÄ±na karar verildi.

Karara karÅŸÄ± temyiz yoluna baÅŸvurulabiliyor. Temyiz istemini, YargÄ±tayÂ  Ceza Genel Kurulu gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

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Ceren ve katil zanlÄ±sÄ± aynÄ± karedeOrdu'da, evinin bulunduÄŸu apartmanÄ±n giriÅŸinde bÄ±çaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne SanatlarÄ± Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doÄŸru yürürken, iÅŸ yerinin güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±yan görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldÄ±rÄ±mda evine doÄŸru yürürken görülüyor.
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