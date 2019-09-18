Eski Bakan Ergin de ifade verdi

Okur’un, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde yargılandığı davanın daha önceki duruşmalarında Ergin’in tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti. Ameliyat olduğunu belirterek 9 Temmuz’daki duruşmaya gelmeyen Ergin’in 25 Eylül’deki duruşmada dinlenmesine yönelik yeniden karar alınmıştı.



Sadullah Ergin’in beyanın alındığı sırada Okur, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Ergin’in yaklaşık 1,5 saat süresince ifade verdiği öğrenildi.