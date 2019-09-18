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18.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Eski Bakan Ergin de ifade verdi

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur’un FETÖ yöneticiliğinden yargılandığı dava kapsamında tanık olarak dinlendiği öğrenildi.

Eski Bakan Ergin de ifade verdi

Okur’un, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde yargılandığı davanın daha önceki duruşmalarında Ergin’in tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti. Ameliyat olduğunu belirterek 9 Temmuz’daki duruşmaya gelmeyen Ergin’in 25 Eylül’deki duruşmada dinlenmesine yönelik yeniden karar alınmıştı.

Sadullah Ergin’in beyanın alındığı sırada Okur, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Ergin’in yaklaşık 1,5 saat süresince ifade verdiği öğrenildi.

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