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DÃ¼nyanÄ±n konuÅŸtuÄŸu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaÃ§Ä±ÅŸÄ±yla ilgili Ä°stanbul'da 4 pilot, Ã¶zel kargo firmasÄ±nÄ±n ticaret ve operasyon mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve yer hizmeti veren Ã¶zel ÅŸirketin 2 Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼pheliler iÃ§in 24 saatlik ek gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi verdi. Ä°ÅŸlemleri sÃ¼ren ÅŸÃ¼pheliler, karakoldan Ã§Ä±karÄ±larak BakÄ±rkÃ¶y Dr. Sadi Konuk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne getirildi. Burada saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, tekrar karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



