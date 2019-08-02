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02.08.2019 - 09:04| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Eski Datça’daki Knidos Melekleri

Ressam İdil Berf’in “Knidos Melekleri” adlı sergisi, 9 Ağustos tarihinde, Eski Datça Astrantia Galeri’de ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Eski Datça’daki Knidos Melekleri

Sergide, ressamın Datça’ya yerleşmesiyle ve bu yarımadadan aldığı ilhamla ortaya çıkan birçok eser yer alıyor. Resimlerinde monobaskı tekniğini kullanan Berf, resimsel ifadesinde renkli döngüsel yapılar kurarak bilinenin ötesine geçmeyi hedefliyor. Ayrıca sergide yer alan her eser birbiriyle ilişki halinde uzun bir şiir dizelerini oluşturuyor. Ressam, Prof. Dr. Mustafa Pilevneli ile mono baskı çalışmaya başladığı zaman önünde bambaşka bir yolun açıldığını ve bu yolun heyecan verici olduğunu belirtti. Sergi, bir ay boyunca ziyaretçilere açık olacak. l 

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