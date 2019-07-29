Eski emniyet müdürüne FETÖ/PDY üyeliğinden dava

Antalya'da 2009-2012 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Ali Yılmaz hakkında, 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kaydetmek', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek', 'suç uydurma', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından dava açıldı

Antalya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'telekulak' davasının 27 Nisan 2018 günkü karar duruşmasında 15 sanıktan 13'ü 81 yıl ile 6 yıl arasında değişen hapis ve para cezalarına çarptırılırken, sanıklardan İ.K. ile Ali Yılmaz delil yetersizliği gerekçesiyle beraat ettirildi.

Duruşma savcısı ile müştekiler CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, emekli polisler Hikmet İskender, Zeki Kılınç ve sanıkların tamamı, kararı temyiz etti. Duruşma savcısı ve mağdur avukatları, Yılmaz'ın yapılan yasa dışı dinlemeden haberdar olmamasının mümkün olmadığını öne sürerek, beraat kararının bozulmasını talep etti. Talebi görüşen

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, Ali Yılmaz hakkında verilen beraat kararını 15 Mayıs 2019 günü oybirliğiyle bozdu. Karar yerel mahkemeye gönderilirken, Antalya eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, 'telekulak' davasında yeniden yargılanacak.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN GÖZALTINA ALINDI

Telekulak davası sürerken, eski müdür Ali Yılmaz, geçen nisan ayında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 23 Nisan salı günü evinden alınarak Çallı TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen Yılmaz, suçlamaları kabul etmedi. Ali Yılmaz, savcılık tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YENİ DAVA AÇILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Ali Yılmaz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianame Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, dava açıldı. Yılmaz hakkındaki yeni dava, 'telekulak' davasıyla birleştirildi.

FETÖ'NÜN ÖNEMLİ İSİMLERİYLE İRTİBATLI ÇIKTI

İddianamede, şüpheli Ali Yılmaz'ın emniyet teşkilatı dışında hakkında aynı suçtan adli işlem yapılan çok sayıda iletişim kaydının bulunduğunun görüldüğü, yine FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına önemli görevlerde bulunan kişiler ile irtibatlı olduğunun tespit edilediği kaydedildi.

Ali Yılmaz'ın, örgütün sözde 'Antalya İmamı' olarak bilinen ve 'Çatı Davası'nda sanık olan Nevzat Ayvacı ile Hırant Dink davası sanıklarından Ramazan Akyürek'le irtibatlı olduğu da ifade edilen iddianamede, şüpheli aleyhinde verilen ifadelere de yer verildi. 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava, kasım ayının son haftasında görülmeye başlanacak.