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16.10.2019 - 16:37 | | DHA

Eski eşini, hosteslik yaptığı servisten indirip, vurdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, O.G. (34), eski eşi G.A.'yı (28) hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirip, pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Genç kadın, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, polis kaçan eski kocayı arıyor.

Eski eşini, hosteslik yaptığı servisten indirip, vurdu

Şehitler Tepesi Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde bugün yaşanan olayda, G.A.'nın hostes olarak çalıştığı okul servisinin yolu eski eşi O.G. tarafından kesildi. O.G. zorla araçtan indirdiği eski eşini yanında getirdiği pompalı tüfek ile vurarak yaraladı. 2 yerinden vurulan G.A., ihbar üzerine gelen gelen ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polis kaçan eski kocayı yakalamak için çok yönlü araştırma başlattı.

Havaya uçuruldu!Barış Pınarı Harekâtı'ndan yeni fotoğraflar geliyor. Rasulayn ve Ayn el Arap'tan siyah dumanlar yükseldi, patlama sesleri duyuldu. Akçakale'de ise sevkiyat var.
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