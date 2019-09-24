Eski eÅŸini Ã¶ldÃ¼rmeye bÃ¶yle gitmiÅŸti! Cezaevinde intihar etti

Edinilen bilgiye gÃ¶re, 46 yaÅŸÄ±ndaki Murat AslantÃ¼rk, tutuklu bulunduÄŸu Karaman M Tipi KapalÄ± Cezaevinde kaldÄ±ÄŸÄ± koÄŸuÅŸun banyosunda atletiyle kendisini asarak yaÅŸamÄ±na son verdi. YapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan Murat AslantÃ¼rk'Ã¼n cenazesi otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YapÄ±lan otopsinin ardÄ±ndan Murat AslantÃ¼rk'Ã¼n cenazesinin topraÄŸa verilmek Ã¼zere Ä°zmirâ€™e gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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OLAY 24 GÃœN Ã–NCE MEYDANA GELDÄ°

Mersinâ€™in Mut ilÃ§esinde oturan N.A. isimli kadÄ±n, gece saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda polisi arayarak, 4 ay Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸinin Ä°zmirâ€™den gelerek kendisini Ã¶ldÃ¼receÄŸi ihbarÄ±nda bulunmuÅŸ ve bunun Ã¼zerine Mersin ve Karaman polisi hemen harekete geÃ§miÅŸti. Karaman giriÅŸindeki uygulama noktalarÄ±nda tedbir alan Karaman polisi, Murat AslantÃ¼rk'Ã¼ sabah saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda Karaman-Konya karayolu Ã¼zerindeki uygulama noktasÄ±nda bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nde yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. OtobÃ¼ste yakalanan ÅŸahsÄ±n Ã¼zerinde 1 adet tabanca, tabancaya ait 14 adet mermi, 1 adet bÄ±Ã§ak, 10 adet plastik kelepÃ§e, 5 adet 1'er metre halinde kesilmiÅŸ uÃ§larÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼mlÃ¼ kendir ip ve koli bandÄ± ele geÃ§irildi. Emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan hastanede saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilerek adliyeye sevk edilen Murat AslantÃ¼rk, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi KapalÄ± Cezaevine konmuÅŸtu.

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