MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEski hakime FETÖ'den hapis
18.09.2019 - 18:34 | | AA

Eski hakime FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski hakim Kemal Dadak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski hakime FETÖ'den hapis

 

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Dadak ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Dadak, örgüt üyesi olmadığını iddia etti. Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Dadak, beraat talebinden bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Dadak'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

O ilimizde veba karantinası!

O ilimizde veba karantinası!

Sıradaki Haber