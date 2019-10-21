MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı
21.10.2019 - 18:06 | | AA

Eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı

PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla işbirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı.

Eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı

 

Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda geçmiş dönemlerde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erzincan İl Başkanlığı görevinde bulunan A.P'nin terör örgütü mensuplarına milis işbirlikçilik yaptığı tespit edilerek Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Şüpheli A.P'nin emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı aktarıldı.

Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendiBarış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, havadan görüntülendi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı

Eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı

Kahraman esnaf o anları anlattı!

Kahraman esnaf o anları anlattı!

Bağcılar'da yer kavgası cinayeti şüphelisi 2 kişi yakalandı

Bağcılar'da yer kavgası cinayeti şüphelisi 2 kişi yakalandı

El Bab bölgesine askeri sevkiyat

El Bab bölgesine askeri sevkiyat

Sıradaki Haber