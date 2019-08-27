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27.08.2019 - 03:36| DHA

Eski hükümlü vahşet saçtı! Akrabasını satırla öldürdü

İzmir'in Menderes ilçesinde, eski hükümlü olduğu öğrenilen B.O., sokakta karşılaştığı aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen Adnan Ülker'e (54) satırla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Ülker, olay yerinde hayatını kaybetti.

Eski hükümlü vahşet saçtı! Akrabasını satırla öldürdü

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski hükümlü olduğu ileri sürülen B.O., sokakta yürüdüğü sırada aralarında daha önceden husumet bulunan akrabası Adnan Ülker ile karşılaştı. İkili bir süre sokak ortasında sözlü olarak tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla B.O., yanında bulundurduğu satırı çıkartarak, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Ülker'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Ülker, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan B.O. hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ülker'e müdahalede bulundu. Ülker, sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ülker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan, olayı gören vatandaşların verdikleri eşkali değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki arama sonucu, saldırgan B.O. suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan B.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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