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28.12.2019 - 11:19 | | DHA

Eski İngiliz istihbaraçının eşinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

İngiliz eski istihbarat Subayı James Le Mesurier'in şüpheli ölümü sonrası eşi Emma Winberg hakkında konulan yurtdışına çıkış yasağının, eşinin cenazesine katılabilmesi için kaldırıldığı öğrenildi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Winberg'in İngiltere'ye gittiği öğrenildi.

Eski İngiliz istihbaraçının eşinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

James Le Mesurier'in 11 Kasım 2019 tarihinde Tophane'de ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunması üzerine eşi Emma Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.  

Geçtiğimi İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Emma Winberg'in avukatları, müvekkilinin eşi James Le Musurier'in defnedilmesi için İngiltere'den beklendiğini, bunun için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kararın kaldırılmasını istediler.  Avukatların bu talebinin kabul edilmesi üzerine Winberg'in Londra'ya gittiği öğrenildi. 

Otobüste taciz! Kızlar çığlık atınca...Çorum’da halk otobüsünde, üniversite öğrencileri S.N.S. (20) ve M.K.'ya (20) tacizde bulunduğu öne sürülen R.Y. (60), kızların çığlıkları üzerine yolcular tarafından darbedildi. Gözatına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.
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