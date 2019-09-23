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23.09.2019 - 16:28 | | AA

Eski istihbaratçıya FETÖ'den 8 yıl 9 ay hapis!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski MİT çalışanı Sadrettin Dönel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eski istihbaratçıya FETÖ'den 8 yıl 9 ay hapis!

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Dönel ve  avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının  ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Dönel, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia  etti.

Örgüt üyeliğinin yanı sıra "devletin gizli kalması gereken bilgilerini  siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmekle" suçlandığını hatırlatan Dönel,  dava dosyasında bu iddiayı doğrulayacak herhangi bilginin bulunmadığını ifade  etti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Dönel, gelinen aşamada suçsuz olduğunun  ortaya çıktığını savunarak, beraat talebinde bulundu. Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetin kararını açıkladı. Karara göre, Dönel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl  9 ay hapis cezası verildi.

 

 

 

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