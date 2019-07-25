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25.07.2019 - 17:00| İHA

Eski karısının evini ateşe verdi!

Bursa'da bir şahıs, daha önce defalarca tehdit ettiği ve silahla öldürmeye teşebbüs ettiği eski karısının evini yaktı.

Eski karısının evini ateşe verdi!

Olay merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ. A isimli şahıs daha önce defalarca tehdit ettiği ve öldürmeye teşebbüs ettiği eski eşi E.Ü’nün Hacıseyfettin Mahallesi Mücelletin sokaktaki evine gitti. Evde kimseyi bulamayan İ.A evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı.

Alevleri gören komşular durumu itfaiyeye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri ise şüpheliyi gözaltına aldı. Olay esnasında kimsenin evde olmaması ise muhtemel bir faciayı engelledi.  

50 kilo altınla kayıplara karıştıKonya’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz altın satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı. Topladığı altınlarla kayıplara karışan kişinin iş yerine gelerek 10 saniye içerisinde iki bavul altın ile çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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