Eski karısıyla anlaştığını öğrendi, dehşet saçtı! Sokakta karşısına çıkınca...

Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis memuru Kamil E., işe gitmekte olan inşaat işi ile uğraşan Ayhan Görgülü (39) ile cadde üzerinde karşılaştı. Görgülü ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Kamil E., tartışmanın büyümesi ile üzerindeki beylik tabancası ile 12 el ateş etti.

Görgülü vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah seslerini duyan yakınlardaki market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan Görgülü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Kamil E., olayın ardından Etlik Polis Merkez Amirliğine giderek teslim oldu.

KISKANÇLIK KRİZİ!

Ayhan Görgülü'nün, annesi ve 10 yaşındaki kızı ile beraber yaşadığı öğrenildi.

Kamil E.'nin kurşunlarının hedefi olan Ayhan Görgülü'nün bir süre önce, polis memurunun eski eşiyle kızını okuldan alması karşılığında anlaştıkları öğrenildi. Eski karısının para karşılığında Ayhan Görgülü için çalışmasını sindiremediği iddia edilen Kamil E.'nin cinayeti bu yüzden işlediği iddia edildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.