Eski Köye Yeni Adet filmi konusu ve başrol oyuncuları

Eski Köye Yeni Adet filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 20 Temmuz 2018 yılında vizyona giren Eski Köye Yeni Adet filminin yönetmen koltuğunda Gülistan Acet, Ferit Karahan yer alıyor. Vizyona girdiği tarih olan 20 Temmuz tarihinden itibaren 7 hafta boyunca vizyonda kalan film toplamda 182.830 seyirci tarafından izlendi ve 2.121.279,76 TL hasılat elde etti. Peki Eski Köye Yeni Adet filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Eski Köye Yeni Adet filminin başrollerinde Bülent Emrah Parlak, Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak, Haki Biçici, Gülhan Tekin, Meltem Yılmazkaya, Osman Akça, Ali Rıza Tanyeli, Muhammed Cangören, Asiye Dinçsoy, Gürsu Gür, Nilüfer Kılıçarslan, Ali Rıza Kubilay, Güner Özkul, Derya Karadaş, Nursel Köse yer alıyor.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ KONUSU

Yıl 1990… Köye gelen sağlık ekipleri, en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Köy halkının yapılan işlemle ilgili fikirleri yoktur. Sağlık ekipleri gittikten sonra bir araya toplanan erkekler, kadınlara yapılan işlemle ilgili akıl yürütmeye başlar. Ortaya birçok fikir atılır ve en sonunda spiralin bir mikrofon olduğuna kanaat getirilir. Devletin gözünün üzerlerinde olduğunu düşünen köy halkı, mikrofonlar sayesinde dinlendiklerini düşünür. Başlarına iş açmamak için tetikle olan ahali, kadınların yanında siyasi hiçbir şeyden bahsetmemeye, onlara kibar davranmaya başlar. Durumdan yararlanıp devletten takdir görmek isteyenlerse kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek "Vatan Sana Canım Feda" diye bağırırlar. Yaşanan birbirinden komik durumlar, köyde tüm dengelerin alt üst olmasına neden olur.

Ferit Karahan ile Gülistan Acet'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Karahan ve Acet kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Nail Kırmızıgül, Haki Biçici, Burcu Gönder Parlak, Gülhan Tekin, Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı filmin müzikleri ise Tuna Hizmetli’ye ait.