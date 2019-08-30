Eski milletvekili Çömez dönüyor

Saat 17.30’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek olan Çömez, yarın ise memleketi Bandırma’da hemşehrileri ile buluşarak meydan konuşması yapacak. FETÖ terör örgütünün kumpas mağdurlarından Çömez, Ergenekon tertibinin beraatla sonuçlanmasından sonra Türkiye’ye dönme kararı aldığını belirterek şunları söyledi:



“Daha önce, kumpası kurgulayan FETÖ elemanlarının yargı önüne çıkmadığı sürece Türkiye’ye dönmeyeceğimi söylemiştim. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, örgüt elemanlarının önemli bir kısmı yurt dışına kaçarken, büyük kısmı da cezaevine atıldı. Mahkeme ise kumpas davasını beraatle sonuçlandırdı. Ülkemin taşını, toprağını çok özledim. İngiltere’de çok parlak bir kariyerim ve birçok hastam var. Bir süre hastalarıma hizmet vermek için Türkiye ile İngiltere arasında mekik dokuyacağım.”



Yeniden siyasete girip, girmeyeceği sorumuzu da yanıtlayan Çömez, “Bu sadece benim değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin vereceği bir karar. Bana ihtiyaç varsa, hem mesleki, hem de siyasi anlamda hizmet etmeye hazırım. İstanbul’a indikten sonra, memleketime gidip, ailem ve hemşehrilerimle kucaklaşacağım. Ufak oğlum yurtdışına çıktığım dönem ilkokulu bitirmişti. Bu yıl Hacettepe Tıp Fakültesi’ni kazandı. Haksız yere memleket ve aile hasretini çekmeyen biri bunun ne demek olduğunu bilemez” diye konuştu.