Eski Mısırlılar kullanıyordu! Şimdi İstanbul Boğazı'nda

Aman deneysel arkeolog ve coğrafyacı Dr. Dominique Görlitz’in 1993’te Mısır’ın güneyindeki Nübye’de kaya resimlerinde görerek replika halinde yeniden yaptığı kamıştan Abora’nın dördüncüsü İstanbul’a geldi. Diğer üç Abora ile Atlas Okyanusu’nu bile geçmeye çalışan Görlitz, bu kez Bulgaristan’da inşa ettiği Abora IV ile Karadeniz, Ege ve Akdeniz’i dolaşacak. 18 Ağustos’ta Varna ve Tuna nehirlerini geçerek Karadeniz’e açılan Abora IV, 19 Ağustos’ta yaklaştığı İstanbul Boğazı’nda sorun yaşadı. Dengesini sağlayan tahta kaplamaları şiddetli rüzgârla kırılan tamamı kamış ve ahşaptan teknenin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü koştu. Rumeli Feneri’ne bir tahliye botunun çekerek getirdiği Abora IV, zorunlu molasının ardından dün Mısır’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı. Ekip, kamış tekneyle eski Mısırlı denizcilerin güzergâhından tekrar geçecek. Ekip, Bulgaristan’daki Beloslav Gölü’nden İskenderiye’ye 3 bin km’lik mesafeyi kat edip geri dönmeyi planlıyor. Yolculuğun amacı, Herodot’un Mısırlıların Karadeniz’e ulaşmayı başardıkları iddiasını doğrulamak.

3 aylık seyahat

Milliyet’e konuşan arkeolog Dr. Görlitz, bu seyahatin 3 aydan ve 3 bin km’den fazla sürmesini öngördüklerini belirterek, şunları dedi:

“Tamiratı yaptıktan sonra Kalamış’ta olacağız. Ardından çok merak ettiğimiz Çanakkale’ye yani Truva’ya gideceğiz. Çanakkale’de 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rüstem Arslan teknemize binecek. Yunan adalarında Lesvos’a girmek istiyoruz. Deneysel arkeolojiyi uygulayarak tarih öncesi medeniyetlerin nasıl ticaret yaptığını, birbirleriyle nasıl ilişki kurduğunu anlamaya çalışıyoruz. Daha önceki tekneler gibi Abora IV, ‘Barış İçin Yelken ve Uluslararası Anlayış’ sloganıyla yol alıyor. İstanbul’u çok seviyoruz ve çok kişiye ulaşmak bizim için mutluluk kaynağı olacak.”



Kamıştan can simidi

Yazının bulunduğu milattan önce 3500’den yani 5 bin yıldan uzun süre önce kullanılan kamış teknenin Mısır’dan yola çıkarak tüm Akdeniz’i dolaştığı biliniyor. Ticaret yapmak için İlkçağ medeniyetlerinden topladığı malları Karadeniz üzerinden Tuna nehrine kadar getiren teknenin Avrupa’ya uzanan yolculuğu tersten yani Bulgaristan’dan Mısır’a doğru gerçekleştiriliyor. Abora tekneleri, 1999, 2002 ve 2007 yıllarında da çeşitli rotalarda yolculuğa çıkmıştı. Abora IV adlı tekne, 14 metre boyunda, 4,5 metre genişliğinde ve 12 ton ağırlığında. Alman, Bulgar, Rus, ABD’li, Bolivyalı, Hollandalı 12 mürettebatı bulunuyor. Dr. Görlitz, tüm gövdesi ve iç yapısı kamıştan teknenin kamıştan can simidiyle muhabirimize poz verdi.