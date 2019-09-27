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27.09.2019 - 07:50 |

Eski OHAL Valisi tanık olarak dinlendi

Yazar Musa Anter’in 1992’de öldürülmesi ve AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun yaralanmasına ilişkin bazı eylemlerden sorumlu tutulan “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım da dahil olmak üzere 18 sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen dönemin OHAL Valisi Ünal Erkan, “JİTEM ile ilgili bilgi alacağınız kişi ben değilim” dedi.

Eski OHAL Valisi tanık olarak dinlendi

Erkan, görevde olduu dönemde işlenene faili meçhul cinayetlere ilişkin bir müşteki avukatının “Buraya gelen herkes üç maymunu oynuyor. Siz en yetkili kişisiniz, bunları bilmeniz gerekmez mi?” sorusuna da, “Saklıyorsam Allah beni kahretsin” diyerek tepki gösterdi.

Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tanık olarak dinlenen gazeteci Nedret Ersanel, dönemin OHAL Valisi Ünal Erkan ile uçakta karşılaştığını ve röportaj yaptığı Erkan’ın kendisine, “Bu olayı kimin yaptığını biliyoruz” dediğini aktardı.  “Yeşil” kod adlı sanık Mahmut Yıldırım ve PKK itirafçısı sanık Abdulkadir Aygan’ı tanımadığını ifade eden Erkan ise Ersanel’in aktardığı diyalogu hatırlayamadığını iddia etti. l ANKARA Milliyet

 

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