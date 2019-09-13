Eski okuluna öğretmenlerini ziyarete gitti... Sonrası korkunç

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Anadolu Lisesi'nden 3 yıl önce mezun olan Recep E., bugün, eski okuluna gidip öğretmenlerini ziyaret etti. Ardından okulun en üst katına çıkan Recep E., tuvalette kendini iple tavana astı.

Temizlik görevlisi, tuvalette, Recep E.'yi ipe asılı ve hareketsiz halde görünce durumu okuldaki yetkililere bildirdi. İhbar üzerine liseye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Recep E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Recep E.'nin cesedi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.